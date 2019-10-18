Италия: «Милан» зимой устроит распродажу игроков из-за долгов

Пятница, 18 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: «Милан» зимой устроит распродажу игроков из-за долгов

В зимнее трансферное окно «Милан» может покинуть ряд основных футболистов, в числе которых называются Сусо и Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее было объявлено, что прошедший сезон принес клубу рекордные в истории убытки, составившие почти 146 миллионов евро. Двумя основными кандидатами на продажу являются голкипер Доннарумма и полузащитник Сусо. Оба игрока достались клубу бесплатно, поэтому именно их продажа может принести более высокую долгосрочную прибыль, пишет news.sportbox.ru.

Интересно, что оба футболиста могли покинуть клуб прошедшим летом, но в итоге «Милан» отклонил предложения «Лиона», «Марселя», «Ромы» и «Фиорентины» по Сусо, а также не дал Доннарумме перейти в «ПСЖ».

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