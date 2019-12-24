Италия: миланский суд отпустил обвиненного в содействии самоубийству

Вторник, 24 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: миланский суд отпустил обвиненного в содействии самоубийству

В суде Милана завершился один из самых громких процессов последних месяцев.

Суд освободил из-под стражи Марко Каппато, которого обвиняли в активном содействии самоубийству гражданина Италии Фабиано Антониани («диджея Фабио»).

Известный музыкант после автомобильной аварии остался слепым и парализованным. Каппато сопроводил его в одну из клиник Швейцарии для совершения эвтаназии, пишет regnum.ru.

Адвокаты обвиняемого отметили, что никакого другого решения суд принять и не мог, поскольку в 2013 году, когда происходили описываемые события, итальянское законодательство еще никак не регламентировало вопросы, связанные с эвтаназией.

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