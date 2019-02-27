Италия: минута работы парламента Сицилии обходится в тысячу евро

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: минута работы парламента Сицилии обходится в тысячу евро

Стоимость минуты работы была сравнима с Белым домом при Обаме.

Каждая минута работы местного совета Сицилии в 2018 году обходилась избирателям в тысячу евро, сообщили во вторник, 26 февраля, депутаты одной из правящих партий Италии — «Движения 5 звезд», передает regnum.ru.

В течение года депутаты работали в течение 87 дней, 246 их рабочих часов обошлись избирателям (налогоплательщикам) в 15 млн евро.

Стоимость минуты работы была сравнима с Белым домом во время президентства Барака Обамы, но производительность труда в Белом доме была значительно выше — сицилийские депутаты в течение 2018 года утвердили лишь 21 закон.

Депутаты антиэлитного «Движения 5 звезд» регулярно проводят подобные «замеры» экономической эффективности деятельности местных властей и сообщают о них своим избирателям.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья