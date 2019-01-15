Италия: Миучча Прада представила новую коллекцию в Милане

Как и в случае с Prada и Versace, на подиуме можно было видеть не только мужскую, но и женскую одежду. В дефиле приняли участие Саша Пивоварова, Тами Уильямс, Хилари Рода, Дилон и Мариякарла Босконо. Над бьюти-образами моделей работали визажист Гордон Эспине и звездный парикмахер Сэм МакНайт. В качестве саундтрека к показу звучал микс из композиций Мадонны и танцевальных поп-хитов последнего времени, пишет fancy-journal.com.

Осенне-зимнюю коллекцию братья Дин и Дэн Кейтены посвятили рок-музыкантами 1980-х и популярным зимним видам спорта. На выходе получилась линейка, образы из которой можно легко представить как на горнолыжном склоне, так и на зажигательных вечеринках après-ski.

Основу коллекции, выполненной в гамме ярких оранжевых, желтых, голубых и зеленых оттенков, составили уютные дубленки, меховые жилеты, короткие пуховики, сноубордические парки, мягкие рубашки в клетку, шерстяные кардиганы, ультракороткие шорты и мини-юбки, платья с глубокими V-образными вырезами, оверсайз-пиджаки и майки с графичными рокерскими надписями Dsquared2.

Главной фишкой сезона стали яркие психоделические принты в популярной технике tie-dye, шелковые шарфы-чокеры и моносерьги - кресты, дополнявшие многие мужские выходы.