Италия: модный дом Roberto Cavalli продан Арабским Эмиратам

Уточняется, что итальянский модный дом куплен Хусейном Саджвани, возглавляющим компанию Damac Properties (ОАЭ). За какую сумму был приобретён Roberto Cavalli, не уточняется, пишет regnum.ru.

Напомним, Роберто Кавалли, основатель одноимённого бренда, представил в парижском салоне свою первую коллекциюв 1970 г., а свой первый показ мод провёл спустя два года в Палаццо Питти (Флоренция, Италия).

Первый модный бутик Кавалли открыл в Сен-Тропе (Франция) в 1970 г.