Италия: модный дом Versace отказался от кожи кенгуру

Четверг, 16 Январь 2020 Италия Италия

Италия: модный дом Versace отказался от кожи кенгуру

Итальянский дом моды Versace отказался от использования кожи кенгуру при изготовлении своих коллекций под давлением защитников прав животных из организации LAV.

Запрет ввели после пожаров в Австралии, сообщает ТАСС.

«Мы не стали выступать с официальным заявлением на этот счет, однако можем подтвердить, что окончательно прекратили использовать кожу кенгуру, начиная с коллекций 2019 года", - пояснили представители Versace британской газете The Guardian.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)