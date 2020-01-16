Италия: модный дом Versace отказался от кожи кенгуру

В Новосибирске кошке установили протезы всех лап Это второй случай в мире, когда протезы установили на все конечности кошки. Подробнее

Италия: более 600 тысяч человек посетили музеи Ferrari Для многих поклонников скорости поездка в Италию включает и визит в один из двух музеев Ferrari – в Маранелло или в Модене. Подробнее