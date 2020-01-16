Италия: модный дом Versace отказался от кожи кенгуру
Итальянский дом моды Versace отказался от использования кожи кенгуру при изготовлении своих коллекций под давлением защитников прав животных из организации LAV.
Запрет ввели после пожаров в Австралии, сообщает ТАСС.
«Мы не стали выступать с официальным заявлением на этот счет, однако можем подтвердить, что окончательно прекратили использовать кожу кенгуру, начиная с коллекций 2019 года", - пояснили представители Versace британской газете The Guardian.