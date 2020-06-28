Италия: молодежь считает, что государство должно им помогать

Воскресенье, 28 Июнь 2020 Италия

Италия: молодежь считает, что государство должно им помогать

Половина молодежи Италии считает, что помогать должны им, а не пожилым.

39,2% граждан Италии (в том числе 49,3% граждан в возрасте до 23 до 39 лет) полагают, что государство должно в первую очередь оказывать помощь молодежи, а не пожилым людям, таковы данные опроса Censis, опубликованные в среду, 24 июня.
35% молодежи и почти 27% всех граждан страны полагают, что государство тратит слишком много ресурсов на поддержку пожилых граждан (от пенсий до расходов на здравоохранение) и что это не позволяет государству помогать молодежи.
Около четверти граждан Италии — люди пенсионного возраста. Коэффициент фертильности составляет чуть более 1. Средний возраст рождения первого ребенка - чуть более 30 лет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)