Италия: молодёжь просят не забывать об эпидемии

Воскресенье, 23 Август 2020 Италия Италия

Италия: молодёжь просят не забывать об эпидемии

Минздрав Италии просит молодых людей следить за гигиеной и соблюдением карантинных мер.

Молодежь Италии должна внимательнее относиться к санитарным ограничениям, введенным из-за эпидемии, заявил в четверг, 20 августа, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди.
Молодым людям следует помнить, что во многом от них зависит здоровье в том числе и их собственных родителей, бабушек и дедушек.
По данным итальянских врачей, доля заразившихся коронавирусом граждан Италии в возрасте от 15 до 24 лет в период с февраля по июль 2020 года выросла с 4% до 15%. Средний возраст зараженных к концу лета снизился вдвое, с 70 до 35 лет.

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