Италия: Мончи покинет «Рому» в ближайшее время
Спортивный директор «Ромы» покинет клуб из-за конфликта с фанатами и перейдет в «Арсенал».
По информации прессы, испанский спортивный директор «Ромы» Мончи расторгнет договор с римским футбольным клубом после конфликта с болельщиками в аэропорту Порту и уйдет в лондонский «Арсенал».
Как сообщает Sky Sport Italia, спортивный директор «Ромы» Мончи согласился расторгнуть контракт с клубом. После вылета команды из Лиги чемпионов испанец подвергся обструкции итальянских фанатов, которые оскорбляли его в аэропорту, пишет russian.rt.com.
Новым местом работы Мончи называют лондонский «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Раньери станет новым главным тренером «Ромы».