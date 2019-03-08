Италия: Мончи покинет «Рому» в ближайшее время

По информации прессы, испанский спортивный директор «Ромы» Мончи расторгнет договор с римским футбольным клубом после конфликта с болельщиками в аэропорту Порту и уйдет в лондонский «Арсенал».

Как сообщает Sky Sport Italia, спортивный директор «Ромы» Мончи согласился расторгнуть контракт с клубом. После вылета команды из Лиги чемпионов испанец подвергся обструкции итальянских фанатов, которые оскорбляли его в аэропорту, пишет russian.rt.com.

Новым местом работы Мончи называют лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Раньери станет новым главным тренером «Ромы».