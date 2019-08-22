Италия: Моника Беллуччи показала фигуру в купальнике

Фотография обложки была опубликована в официальном Instagram-аккаунте издания.

На фото Беллуччи в белом купальнике лежит в воде. «В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас по-настоящему важно. У кого нет ностальгии по прошлому, нет страха и перед будущем. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин», — гласит подпись к фотографии.

Большинство комментаторов похвалили внешний вид актрисы. «Красота, которую нельзя ни с чем сравнить», — прокомментировала фото одна подписчица. «Моника всегда красивая, горячая штучка», — согласился еще один пользователь.

Однако темы, затронутые в интервью, возмутили некоторых подписчиков. «Vanity Fair, вам не надоело задавать одни и те же вопросы? О возрасте, о красоте — вечно одно и то же. Да ладно вам, Моника Беллуччи настолько умная, глубокая и интересная личность, что может говорить о чем угодно», — обсуждали темы интервью подписчики. Досталось и самой Беллуччи. «Вау, какой пример для всех итальянцев: ”Она любит менять все, даже мужчин”», — возмутилась читательница.

Номер поступит в продажу 28 августа. Впервые для Vanity Fair Italia Беллуччи снялась 16 лет назад.