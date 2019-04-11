Италия: Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

Контракт со специалистом подписан до 30 июня 2021 года. Отметим, что Монтелла уже тренировал «Фиорентину» с 2012 по 2015 годы, пишет ТАСС.

Ранее стало известно об отставке Стефано Пиоли, который работал с «Фиорентиной» с июня 2017 года. В настоящий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате Италии, ее безвыигрышная серия длится восемь матчей.