Италия: Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

Четверг, 11 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: Монтелла стал новым главным тренером «Фиорентины»

«Фиорентина» официально объявила имя нового главного тренера команды. Им стал 44-летний Винченцо Монтелла.

Контракт со специалистом подписан до 30 июня 2021 года. Отметим, что Монтелла уже тренировал «Фиорентину» с 2012 по 2015 годы, пишет ТАСС.

Ранее стало известно об отставке Стефано Пиоли, который работал с «Фиорентиной» с июня 2017 года. В настоящий момент команда находится на 10-м месте в чемпионате Италии, ее безвыигрышная серия длится восемь матчей.

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