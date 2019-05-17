Италия: Морской салон пройдет в Венеции

Пятница, 17 Май 2019 Италия Италия Италия Досуг

Италия: Морской салон пройдет в Венеции

С 18 по 23 июня Венеция принимает Морской салон.

Салон пройдет в самом центре Венеции – в акватории и павильонах Aрсенала, месте, ставшем символом Венеции, верфи, основанной в 1104 году, где рождались корабли, служившие гарантом могущества древней Венецианской республики. В Арсенале можно будет посетить павильон кораблей, раздел Военно-морского музея истории флота, в который посетители будут попадать через главный вход, пишет euromag.ru.

Это возможность познакомиться с традициями венецианского судостроения, подарившего миру типичные венецианские лодки, а также попробовать свои силы в венецианской гребле и понаблюдать за работой оперативного штаба Moзе, инновационного центра по контролю приливов и отливов.

18 июня на церемонии открытия гостей ожидает зрелищное выступление пилотажной группы итальянских ВВС Фречче Триколори.

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