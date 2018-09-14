Италия: мошенничество в хоре Сикстинской капеллы
Папа Римский разрешил расследовать мошенничество в хоре Сикстинской капеллы.
Папа Римский Франциск разрешил начать расследование предполагаемых финансовых преступлений, в которых подозревают двух руководителей хора Сикстинской капеллы.
В июле итальянские СМИ, в частности IlFattoQuotidiano , сообщили о случаях мошенничества c ущербом государству, отмывании денежных средств и растрате, в которых якобы замешаны директор хора, монсеньор Массимо Паломбелла, который возглавляет его с 2010 года, и управляющий Микеланджело Нарделла.
Как сообщила служба печати Святого престола, папа Франциск «несколько месяцев назад дал распоряжение на расследование экономико-административной деятельности» одного из старейших хоров мира. Следствие продолжается, подчеркивается в заявлении.
В свою очередь издание VaticanInsider отмечает, что расследование касается «непринужденного использования денег, поступавших в капеллу за концерты». Эти средства якобы направлялись на счет в итальянском банке, а затем использовались в личных целях обоими подозреваемыми.
Газета Il Fatto Quotidiano в июле сообщила, что Нарделла был отстранен от должности, а турне мужского хора в США отложено.
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