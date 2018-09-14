Италия: мошенничество в хоре Сикстинской капеллы

Пятница, 14 Сентябрь 2018 Италия Италия

Италия: мошенничество в хоре Сикстинской капеллы

Папа Римский разрешил расследовать мошенничество в хоре Сикстинской капеллы.

Папа Римский Франциск разрешил начать расследование предполагаемых финансовых преступлений, в которых подозревают двух руководителей хора Сикстинской капеллы.
В июле итальянские СМИ, в частности IlFattoQuotidiano , сообщили о случаях мошенничества c ущербом государству, отмывании денежных средств и растрате, в которых якобы замешаны директор хора, монсеньор Массимо Паломбелла, который возглавляет его с 2010 года, и управляющий Микеланджело Нарделла.
Как сообщила служба печати Святого престола, папа Франциск «несколько месяцев назад дал распоряжение на расследование экономико-административной деятельности» одного из старейших хоров мира. Следствие продолжается, подчеркивается в заявлении.
В свою очередь издание VaticanInsider отмечает, что расследование касается «непринужденного использования денег, поступавших в капеллу за концерты». Эти средства якобы направлялись на счет в итальянском банке, а затем использовались в личных целях обоими подозреваемыми.
Газета Il Fatto Quotidiano в июле сообщила, что Нарделла был отстранен от должности, а турне мужского хора в США отложено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Роналду – самый высокооплачиваемый футболист

      Роналду зарабатывает как минимум в три раза больше любого другого футболиста в Италии.

      Подробнее

    • Португалия: туристический налог в Гайе

      Туристический налог уже действует, в частности, в Лиссабоне, Синтре и Кашкайше.

      Подробнее

    • Премьера Испании обвинили в плагиате диссертации

      Премьер Испании Педро Санчес опроверг обвинения в   том, что скопировал часть своей докторской диссертации, в   чем его обвинили СМИ.

      Подробнее

    • Испания: одобрен перенос останков Франко

      Испанский парламент одобрил перенос останков диктатора Франсиско Франко из   Долины Павших.

      Подробнее

    • Италия: мошенничество в хоре Сикстинской капеллы

      Папа Римский разрешил расследовать мошенничество в хоре Сикстинской капеллы.

      Подробнее

    • Италия будет наращивать торгово-экономические связи с Россией

      Правительство Италии приняло стратегию наращивания торгово-экономических связей с рядом стран, включая Россию.

      Подробнее

    • В Саудовской Аравии пчела сорвала мировой рекорд

      В   Саудовской Аравии улетевшая пчела помешала мужчине поставить мировой рекорд по   количеству сидящих на   нем насекомых.

      Подробнее

    • Как выглядят новейшие iPhone


      Компания Apple показала новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr на презентации 12 сентября в Купертино (США).

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья