Италия: мозг новорожденных распознал лица по-взрослому

Пятница, 15 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: мозг новорожденных распознал лица по-взрослому

Ученые провели исследование активности головного мозга новорожденных младенцев.

Ученые из Италии пришли к выводу, что при распознавании лиц новорожденные младенцы используют те же участки мозга, что и взрослые люди. Об этом сообщает regnum.ru.

Ученые провели исследование активности головного мозга новорожденных младенцев при распознавании форм, похожих на лица.

Выяснилось, что у них частично задействованы участки затылочно-височного отдела мозга. Эта же часть мозга отвечает за распознавание лиц у взрослых людей.

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