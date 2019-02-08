Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

Пятница, 08 Февраль 2019 Италия Италия

Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал о намерении подать заявку на проведение в стране чемпионате Европы 2028 года.

«То, что Италия намерена бороться за чемпионат Европы-2028, — не просто мысль, а хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также стать отправной точкой для обновления футбольной инфраструктуры», — приводит слова Гравины russian.rt.com.

Италия принимала чемпионат Европы по футболу в 1980 году, чемпионат мира — в 1990 году.

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