Италия может подать заявку на проведение Евро-2028

«То, что Италия намерена бороться за чемпионат Европы-2028, — не просто мысль, а хорошо обоснованная идея, которая является частью нашей программной платформы. Это проект, который может вызвать энтузиазм в нашей стране, а также стать отправной точкой для обновления футбольной инфраструктуры», — приводит слова Гравины russian.rt.com.

Италия принимала чемпионат Европы по футболу в 1980 году, чемпионат мира — в 1990 году.