Италия может покинуть Евросоюз вслед за Великобританией

Вторник, 19 Март 2019 Италия Италия

Италия может покинуть Евросоюз вслед за Великобританией

Италия выйдет из состава Евросоюза после Великобритании, считает бывший руководитель Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж.

Политик является одним из авторов проекта Brexit.

По его мнению, Рим станет большей проблемой для ЕС, чем Лондон, приводит слова чиновника газета La Repubblica.

«Италии никогда не нравился европейский проект. После нашего примера она еще больше его разлюбит. Когда мы покажем, что за пределами ЕС есть жизнь, вы последуете за нами», — заявил Фарадж.

Он добавил, что средний класс Италии расстроен текущими темпами экономического развития страны за последние 20 лет и все больше разочаровывается в единой Европе, пишет news.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья