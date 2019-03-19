Италия может покинуть Евросоюз вслед за Великобританией

Политик является одним из авторов проекта Brexit.

По его мнению, Рим станет большей проблемой для ЕС, чем Лондон, приводит слова чиновника газета La Repubblica.

«Италии никогда не нравился европейский проект. После нашего примера она еще больше его разлюбит. Когда мы покажем, что за пределами ЕС есть жизнь, вы последуете за нами», — заявил Фарадж.

Он добавил, что средний класс Италии расстроен текущими темпами экономического развития страны за последние 20 лет и все больше разочаровывается в единой Европе, пишет news.ru.