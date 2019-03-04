Италия может стать страной городов-призраков

Понедельник, 04 Март 2019 Италия Италия

Италия может стать страной городов-призраков

Провинциальные города Италии оказались под угрозой гуманитарной катастрофы.

Они могут превратиться в города-призраки из-за стремительного оттока населения, предупредили активисты ассоциации защитников окружающей среды Legambiente.

«Вымирание», по их данным, угрожает почти 4,4 тыс. населенных пунктов. Примерно треть из них может опустеть уже в самое ближайшее время.

Выправить ситуацию призван проект, который позволяет приобрести дом всего за 1 евро. К нему присоединяется все больше муниципалитетов, и сейчас таких уже полтора десятка, сообщает news.ru.

Однако в реальности все нее так просто, поскольку за столь щедрым предложением, как правило, стоят давно опустевшие здания, которые малопригодны для проживания и где требуется серьезный, подчас капитальный, ремонт. Его стоимость может доходить до 40 тыс евро. В ряде случаев затраты готово компенсировать правительство, но лишь частично.

Ранее, как сообщал News.ru, у российского телеведущего Владимира Соловьева обнаружилась вилла в Италии. Как выяснил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, недвижимость была приобретена в 2013 году за 1,021 млн евро. Дом находится на берегу озера Комо.

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