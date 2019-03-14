Италия: муж и жена из-за интернета не покидали квартиру 2 года

В итальянском городе Саленто обнаружили семью, которая не выходила на улицу 2 года.Причина такого поведения удивительна – 40-летний мужчина и его 43-летняя жена страдали интернет-зависимостью.

Они перестали выходить на улицу, так как все время проводили за компьютером. Никто в семье не работал, проживали за счет пособия. Их 15-летний сын не ходил в школу и практически разучился ходить. Ему понадобилась физиотерапия, чтобы восстановить мышцы тела, сообщает napoli1.com.

Выявить семью удалось благодаря их дочери, которая все же посещала школу.

Учителя были обеспокоены ежедневным неопрятным внешним видом ученицы и отправились поговорить с ее родителями. Социальные службы изъяли детей из семьи. Родители отправлены на реабилитацию.