Италия: мужчин призвали носить женские сумки

Четверг, 17 Январь 2019 Италия Италия

Италия: мужчин призвали носить женские сумки

Итальянский модный дом Fendi в коллаборации с японским производителем чемоданов Porter представил коллекцию мужских сумок во время недели моды в Милане. 

Хедлайнерами шоу стали женские модели Baguette и Peekaboo — впервые перевыпущенные для мужчин. Все сумки снабжены съемным ремнем, изготовлены из монохромного нейлона и украшены массивным золотистым логотипом Fendi.

По данным издания, дизайнеры Fendi намеренно адресовали вышеуказанные модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья