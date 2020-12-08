Италия: мужчина прошел 450 километров после ссоры с женой

Мужчину остановила полиция города Фано в провинции Пезаро-Урбино, пишет газета il Resto del Carlino. В два часа ночи он шел по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря.

Полицейским уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал, что пересек 450 километров, чтобы выпустить пар после семейного скандала. Целью его путешествия был городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио, пишет РИА Новости.

Таким образом, в среднем мужчина преодолевал 60 километров в день. Еду и питье он якобы получал по дороге от встречных людей.

Выяснилось, что несколькими днями ранее о его исчезновении в полицию заявила жена. На следующий день она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и заплатить штраф в 400 евро, который он получил за нарушение ночного комендантского часа.