Италия: мужчина прошел 450 километров после ссоры с женой

Вторник, 08 Декабрь 2020 Италия Италия

Италия: мужчина прошел 450 километров после ссоры с женой

Житель итальянского города Комо прошагал неделю не останавливаясь после ссоры с женой.

Мужчину остановила полиция города Фано в провинции Пезаро-Урбино, пишет газета il Resto del Carlino. В два часа ночи он шел по автомобильной дороге вдоль побережья Адриатического моря.

Полицейским уставший и замерзший 48-летний мужчина рассказал, что пересек 450 километров, чтобы выпустить пар после семейного скандала. Целью его путешествия был городок Сан-Джованни-Ротондо, где находится гробница почитаемого святого Падре Пио, пишет РИА Новости.

Таким образом, в среднем мужчина преодолевал 60 километров в день. Еду и питье он якобы получал по дороге от встречных людей.

Выяснилось, что несколькими днями ранее о его исчезновении в полицию заявила жена. На следующий день она приехала в Фано, чтобы забрать супруга и заплатить штраф в 400 евро, который он получил за нарушение ночного комендантского часа.

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