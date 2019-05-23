Италия: мужчина выстрелил себе в сердце и выжил

Четверг, 23 Май 2019 Италия Италия

Италия: мужчина выстрелил себе в сердце и выжил

В итальянском городе Турин врачи успешно извлекли из тела пациента арбалетную стрелу, которая вошла глубоко в сердце.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

47-летний мужчина был доставлен в городскую больницу Турина вертолетом. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой достали инородное тело. Представители медицинского учреждения описали этот случай как чрезвычайно редкий, так как стрела вошла в грудь на глубину 30 сантиметров.

Медики отметили, что острие снаряда задело левый желудочек — одну из важнейших камер сердца и прошло через легкое, при этом не вызвав мгновенную смерть. Процедуру удаления они назвали сложной, так как извлечение стрелы могло привести к неконтролируемому кровотечению.

Каким образом стрела попала в сердце мужчины, не уточняется. Врачи предполагают, что он возился с арбалетом и нечаянно выстрелил в себя. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

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