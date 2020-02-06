Италия: на аукцион выставлена уникальная модель Ferrari Ferves Ranger

Четверг, 06 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: на аукцион выставлена уникальная модель Ferrari Ferves Ranger

Уникальный двухместный автомобиль Ferrari Ferves Ranger выставлен на аукцион.

Машина была создана в 1966 году, а презентация состоялась в Турине.

Модель представляет из себя смесь разных машин. Под капотом установлен двигатель мощностью 18 лошадиных сил. Привод был как передний, так и полный. Кузов выполнен из стали и алюминиевого сплава.

Спинка заднего кресла складывается и тем самым образовывается багажный отсек. А на случай дождя предусмотрена тканевая крыша. Запасное колесо крепится на крышке моторного отсека, пишет anonsens.ru.

Всего было выпущено 600 машин. За лот постараются выручить 196 000 долларов. На мероприятие уже подано 200 заявок.

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