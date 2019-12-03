Италия: на аукционе Sotheby’s продали эксклюзивный Pagani Zonda

Об этом сообщается на сайте компании.

Торги проходили в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Эксклюзивное авто с открытым верхом базируется на вариации в кузове родстер.

Авто приводит в движение безнаддувный мотор V12 AMG рабочим объёмом 7,3 л мощностью 759 «лошадей». Он агрегатируется с традиционной 6-позиционной механической коробкой передач, пишет regnum.ru.

Автопроизводители изготовили кузов суперкара из углеволокна, который украсили матовыми и глянцевыми деталями из карбона с красными акцентами. Сзади кузова имеется габаритное антикрыло и диффузор чёрного цвета. Диски модели также выполнены в чёрном цвете.

Машина была продана более чем за 6 млн долларов (384,62 млн рублей). На данный момент это самый дорогостоящий экземпляр Zonda, проданный на аукционе.

Напомним, новый владелец Sotheby’s Патрик Драи назначил нового гендиректора аукционного дома. Им стал Чарльз Стюарт, а бывший генеральный директор Тэд Смит перешёл на должность старшего советника нового руководителя.