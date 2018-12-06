Италия: на картине XVII века нашли стафилококк и плесневые грибы

Ученые идентифицировали ряд микробов, которые питаются органическими и неорганическими веществами на полотне: маслами, пигментами, лаками.

В результате их «работы» произведение искусства может быть серьезно повреждено.

Исследование провели на картине «Коронование девы Марии», написанной итальянским художником Карло Бонони в 1620 году, сообщает mir24.tv.

Представители Феррарского университета взяли небольшой образец красок и обнаружили там целые колонии стафилококков и бацилл, а также плесневых грибов Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Alternaria genera.

Очевидно, красящие составы XVII века стали для них комфортной питательной средой, особенно красный лак и красные и желтые грунты.

Но ученые нашли простой способ борьбы с вредителями. Они протестировали очищающее биосоединение, содержащее споры трех бактерий-бацилл, и увидели – оно эффективно тормозит рост опасных микроорганизмов.

Авторы исследования подчеркнули, что таким образом можно спасти уникальные произведения до того, как их поверхность окажется разрушенной. Самим краскам контакт с биосоединением не вредит.