Италия: на месте снесенных вилл мафиозного клана разобьют парк

На месте снесенных вилл мафиозного клана на окраине Рима к лету 2019 года будет разбит парк, заявил в понедельник, 26 ноября, губернатор Лацио Никола Дзингаретти, передает информагентство Ansa.

Как сообщалось ранее, утром в понедельник губернатор и глава МВД Маттео Сальвини приняли участие в сносе домов — оба находились в одном и том же бульдозере, пишет regnum.ru.

Восемь домов были построены на южной окраине Рима около 40 лет назад без получения необходимых разрешений. Несколько раз власти ставили вопрос о сносе, однако он был произведен лишь в ноябре 2018 года.