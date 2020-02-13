Италия: на новом мосту в Генуе установили первый пролёт

Четверг, 13 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: на новом мосту в Генуе установили первый пролёт

На новом виадуке в Генуе, который строится на месте рухнувшего моста Моранди, в четверг, 13 февраля, был установлен первый 100-метровый пролёт.

Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км, по обещаниям городских властей, должно быть закончено в мае 2020 года, пишет РИА Новости.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.

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