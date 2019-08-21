Италия: на память о Сардинии французскую пару посадят на 6 лет

Среда, 21 Август 2019 Италия Италия

Италия: на память о Сардинии французскую пару посадят на 6 лет

Французы, отдыхавшие на Сардинии, украли песок с пляжа в качестве сувенира, из-за чего им грозит до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщает The Independent.

Пару поймали с 14 пластиковыми бутылками, наполненными песком общим весом 40 килограммов, которые они спрятали в багажнике. Нарушители утверждают, что не знали, что совершают преступление, когда собирали песок на пляже Киа на юге Сардинии.

Предполагается, что после этого французы планировали сесть на паром из Порто-Торреса в Тулон (Франция), однако их задержала полиция. Туристов могут приговорить к шести годам лишения свободы за кражу предметов общественного пользования.

Белоснежные пляжи итальянского острова активно защищаются и охраняются местными властями. Некоторые туристы воруют песок для дальнейшей продажи в интернете, что считается незаконным. Как отмечает сардинский ученый-эколог Пьерлуиджи Кокко, пляжи Сардинии — одна из главных достопримечательностей острова — находятся под угрозой исчезновения из-за туристов, ворующих песок.

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