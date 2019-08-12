Италия: на пляжах отдыхающих угощают мороженным

Всем желающим предлагают порцию мороженного за ведро мусора, собранного в зоне отдыха. В начале апреля 2019 года остров Сардиния потрясла новость о гибели неподалеку от элитного курорта Порто-Черво самки кита, в животе которой нашли не родившегося детеныша и 22 килограмма пластиковых отходов - мешки для мусора, рыболовные сети, трубки и упаковку жидкости для стиральной машины с сохранившимся штрих-кодом, пишет napoli1.com.

Под влиянием этого душещипательного эпизода, в разгар августовских каникул (с 12 по 18 августа) на пяти крупных пляжах Сардинии было решено провести необычную акцию для очистки побережья. Во время аперитива всем желающим вручат ведра по сбору отходов. Об этом пишет Kursk-izvestia.ru После заполнения емкость должна быть возвращена, а весь собранный мусор будет отсортирован и подготовлен к переработке. За проделанную работу отдыхающих наградят стаканчиком, наполненным мороженым от местной компании. Предлагается три вкуса на выбор.