Италия: на пляже Пескичи спасли семью дельфинов

Пятница, 19 Июль 2019 Италия Италия

Италия: на пляже Пескичи спасли семью дельфинов

У побережья Пескичи маленький дельфиненок приблизился к туристам, прося о помощи спасти его маму с мелководья и его засняли на видео.

Туристы в Пескичи, в регионе Апулия, сняли на видео дельфиненка, который просит людей спасти свою маму – она попала на мель. Об этом пишет Susanin.news, со ссылкой на La Repubblica. Сначала отдыхающие подумали, что малыш играет: он подплывал слишком близко к человеку и ласкался, пишет napoli1.com.

Однако выяснилось, что таким образом дельфин пытался привлечь внимание купающихся к беде – целое семейство животных могло погибнуть, так как малыши не могли уплыть без попавшей в мелководье мамы. Люди пришли смелому детенышу на помощь.  «Они сели на мель, потому что их мать попала в беду, но благодаря вмешательству капитана порта они были спасены», — рассказали свидетели инцидента.

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