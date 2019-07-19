Италия: на пляже Пескичи спасли семью дельфинов

Туристы в Пескичи, в регионе Апулия, сняли на видео дельфиненка, который просит людей спасти свою маму – она попала на мель. Об этом пишет Susanin.news, со ссылкой на La Repubblica. Сначала отдыхающие подумали, что малыш играет: он подплывал слишком близко к человеку и ласкался, пишет napoli1.com.

Однако выяснилось, что таким образом дельфин пытался привлечь внимание купающихся к беде – целое семейство животных могло погибнуть, так как малыши не могли уплыть без попавшей в мелководье мамы. Люди пришли смелому детенышу на помощь. «Они сели на мель, потому что их мать попала в беду, но благодаря вмешательству капитана порта они были спасены», — рассказали свидетели инцидента.