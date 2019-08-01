Италия: на пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка

Четверг, 01 Август 2019 Италия Италия

Италия: на пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка

На пляжи Сардинии вернули десять тонн песка и камней, которые пытались украсть туристы в течение многих лет.

Вывоз песка с сардинского Изумрудного берега запрещен законом – за это полагается тысяча евро штрафа.

Тем не менее каждый год туристы пытаются увезти золотистый песок в бутылках и пакетах.

Так в аэропорту Ольбии скопилось десять тонн ценного груза.

Его вернули на остров Таволара и пляж Порто-ди-Сан-Паоло, сообщает РИА Новости.

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