Италия: на пляжи Сардинии вернули десять тонн украденного песка
На пляжи Сардинии вернули десять тонн песка и камней, которые пытались украсть туристы в течение многих лет.
Вывоз песка с сардинского Изумрудного берега запрещен законом – за это полагается тысяча евро штрафа.
Тем не менее каждый год туристы пытаются увезти золотистый песок в бутылках и пакетах.
Так в аэропорту Ольбии скопилось десять тонн ценного груза.
Его вернули на остров Таволара и пляж Порто-ди-Сан-Паоло, сообщает РИА Новости.