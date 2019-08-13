Италия: на продажу выставили гоночный катер с мотором от Ferrari

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Этот катер был построен в 1952 году по заказу Ахилла Кастольди, задумавшего установить мировой рекорд скорости на воде, а силовую установку распорядился выделить сам Энцо Феррари. Постройку глиссера взяли на себя специалисты итальянской верфи Cantiere Timossi, базирующейся на озере Комо. Катер представляет собой судно с корпусом из лиственных пород дерева, покрытых шпоном красного дерева, пишет tarantas.news.

Применять агрегат от Ferrari планировалось изначально, поэтому Кастольди приобрел 4,5-литровый двигатель V12 от модели 375, но узнав о рекорде, Энцо Феррари лично распорядился, чтобы инженеры компании помогли в постройке катера и выделил аналогичный двигатель, но в формульной спецификации.

Мотор подвергли доработке и перевели его на метанол. Это потребовало увеличения степени сжатия, установки двойного магнето вместо распределителя и катушек зажигания и других свечей. Плюс ко всему, силовой агрегат получил два приводных нагнетателя, каждый с четырехкамерным карбюратором Weber. После всех доработок мощность двигателя увеличилась с 385 до более чем 600 л.с.

В октябре 1953 года Кастольди на озере Изео в Италии смог разогнаться до 241,708 км/ч, что позволило ему установить рекорд скорости на воде в классе катеров массой 800 килограммов. Это достижение еще никому не удалось превзойти.

В 2012 году Timossi-Ferrari Arno XI продали на аукционе в Монако за 868 000 евро, что по актуальному курсу около 63,9 млн рублей.