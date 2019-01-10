Италия: на Сардинии пошел снег, власти закрыли школы

Местные власти Сардинии закрыли несколько школ на острове из-за ухудшения погодных условий, сообщает информагентство Ansa в четверг, 10 января.

В некоторых районах острова температура опустилась до минус пяти градусов, идет снег, а дороги, по словам журналистов, превратились в каток, пишет regnum.ru.

Местные власти советуют водителям, на чьих машинах не установлена зимняя резина, не пользоваться ими.