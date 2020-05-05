Италия: на севере страны смертность выросла вдвое

Об этом сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения во вторник, 5 мая.

Около половины прироста «обеспечили» осложнения на фоне коронавируса, отметили эксперты Института.

В ряде населенных пунктов в этой части страны уровень смертности вырос еще больше: в Бергамо — в 5,5 раз, в Кремоне и Лоди — почти вчетверо, в Брешии — почти втрое, пишет regnum.ru.