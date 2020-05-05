Италия: на севере страны смертность выросла вдвое
Уровень смертности в северных провинциях Италии в марте 2020 года был вдвое выше среднего показателя за тот же месяц в 2015—2019 годах.
Об этом сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения во вторник, 5 мая.
Около половины прироста «обеспечили» осложнения на фоне коронавируса, отметили эксперты Института.
В ряде населенных пунктов в этой части страны уровень смертности вырос еще больше: в Бергамо — в 5,5 раз, в Кремоне и Лоди — почти вчетверо, в Брешии — почти втрое, пишет regnum.ru.