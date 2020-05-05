Италия: на севере страны смертность выросла вдвое

Вторник, 05 Май 2020 Италия Италия

Италия: на севере страны смертность выросла вдвое

Уровень смертности в северных провинциях Италии в марте 2020 года был вдвое выше среднего показателя за тот же месяц в 2015—2019 годах.

Об этом сообщили в национальном Высшем институте здравоохранения во вторник, 5 мая.

Около половины прироста «обеспечили» осложнения на фоне коронавируса, отметили эксперты Института.

В ряде населенных пунктов в этой части страны уровень смертности вырос еще больше: в Бергамо — в 5,5 раз, в Кремоне и Лоди — почти вчетверо, в Брешии — почти втрое, пишет regnum.ru.

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