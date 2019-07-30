Италия: на Сицилии «желтый» уровень опасности

На Сицилии наблюдается повышенная активность вулкана Этна. Из кратера вырываются потоки горячих газов и лавы. Туристов предупреждают об ограничении движения транспорта и работы аэропортов. На острове Сицилия снова активизировался вулкан Этна. В связи с этим объявлен «желтый» уровень опасности. (Этна в окружении легенд) Об этом говорится в Twitter-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России, сообщает napoli1.com.

В средствах массовой информации пишут, что из кратера вырываются потоки горячих газов и лавы. В круглосуточном режиме за извержением наблюдают ученые. К настоящему времени объявлений об эвакуации не было. Нет и угрозы населенным пунктам.