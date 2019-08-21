Италия: на торги выставят Ferrari Элтона Джона

Об этом 21 августа сообщает портал 32cars.ru.

Этим Ferrari с 1973 по 1975 год владел сэр Элтон Джон. Кузов автомобиля окрашен в цвет Rosso Chiaro. Внутри машина имеет черную кожаную отделку. Выставленный экземпляр имеет пробег в 82 тыс. миль (около 132 км), пишет regnum.ru.

«Считается, что этот Daytona был его (Элтона Джона — ред.) первым Ferrari, который он приобрел в возрасте 26 лет в 1973 году и владел им до 1975 года, вместе с Ferrari 365 Berlinetta Boxer 1974 года», — сообщил специалист по классическим машинам Silverstone Auctions Арвел Ричардс.