Италия: на торги выставят первый Ferrari Михаэля Шумахера

Понедельник, 10 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: на торги выставят первый Ferrari Михаэля Шумахера

Британский аукционный дом Girardo & Co выставит на продажу уникальный гоночный автомобиль Ferrari 412 T2 - первый Ferrari Михаэля Шумахера.

Об этом сообщается на сайте компании.

На этом болиде Шумахер проходил тестовые заезды после того, как перешёл из команды Benetton в Ferrari в 1995 году. Уже тогда гонщик был двукратным чемпионом мира в «королевских автогонках». Кроме как в тестовых заездов выставленный на торги Ferrari принимал участия в Гран-при Канады и других гонках.

Ferrari 412 T2 сменил четырех владельцев. Последний хозяин болида недавно полностью отреставрировал его для участия в гонках среди классических автомобилей, пишет regnum.ru.

Начальная стоимость гоночного автомобиля пока не сообщается, но ожидается, что за него можно выручить порядка 5 млн долларов.

Ранее аукционный дом Girardo & Co выставил на торги коллекцию гоночных машин Lancia. Их общая стоимость составляет $7,5 млн.

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