Италия: на всех матчах 26-го тура Серии А почтят память Астори

Футболист скончался год назад.

По информации пресс-службы Серии А, на 13-й минуте каждой игры тура на табло будет показана фотография Астори.

Комментаторы поросят зрителей аплодисментами почтить память Астори. Изображение игрока будет находиться на табло в течение 13 секунд. При этом сами игры останавливаться не будут, пишет gazeta.ru.

31-летний защитник умер в ночь на 4 марта в Удине в преддверии матча «Фиорентины» с «Удинезе». По факту его смерти было возбуждено уголовное дело, установить причину не удалось до сих пор.