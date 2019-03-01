Италия: на всех матчах 26-го тура Серии А почтят память Астори

Пятница, 01 Март 2019 Италия Италия

Италия: на всех матчах 26-го тура Серии А почтят память Астори

Во время всех встреч 26-го тура итальянской Серии А пройдут мероприятия памяти экс-капитана «Фиорентины» Давиде Астори.

Футболист скончался год назад.

По информации пресс-службы Серии А, на 13-й минуте каждой игры тура на табло будет показана фотография Астори.

Комментаторы поросят зрителей аплодисментами почтить память Астори. Изображение игрока будет находиться на табло в течение 13 секунд. При этом сами игры останавливаться не будут, пишет gazeta.ru.

31-летний защитник умер в ночь на 4 марта в Удине в преддверии матча «Фиорентины» с «Удинезе». По факту его смерти было возбуждено уголовное дело, установить причину не удалось до сих пор.

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