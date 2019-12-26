Италия: на выставке «Суперкот» представлены 60 пород кошек

Четверг, 26 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: на выставке «Суперкот» представлены 60 пород кошек

В Риме прошла уникальная Международная выставка «Суперкот», где были представлены лучшие кошки самых разных пород и окрасов.

Вместе с домашними на ней были представлены и бездомные животные. В результате 18 кошек обрели своих хозяев. Всего участие в выставке приняли представители 60 различных пород. Некоторых владельцы привозили специально из других стран, пишет napoli1.com.

Фестиваль продолжался в течение двух дней. Он стал 12-ым по счёту. Состязания выиграл кот персидской породы с чёрными и серебряными пятнами. Также организаторы провели несколько дискуссий и лекций. Ключевой темой обсуждения стала терапия домашних животных. Участники обсудили, как кошки помогают своим хозяевам бороться с заболеваниями -- физическими и моральными.

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