Италия: набережная Лунгомаре Караччоло готовится к фестивалю

Среда, 04 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: набережная Лунгомаре Караччоло готовится к фестивалю

Мэрия Неаполя сообщила, что ежегодный праздник Pizza Festival на набережной Лунгомаре Караччоло в этом году состоится с 13 по 22 сентября.

По словам представителя мэрии Неаполя, десятый фестиваль пиццы традиционно будет проходить на набережной Лунгомаре Караччоло, которая на время праздника превратится в огромную пиццерию под открытым небом. В рамках фестиваля свою пиццу представят более 50 самых известных ресторанов Неаполя, а также пройдёт конкурс по выпечке пиццы среди любителей, в котором предварительно записавшись сможет принять любой желающий. Об этом пишет napoli1.com.

На Pizza Festival приглашены профессионалы-пиццайоло со всех стран мира, за время проведения мероприятий они приготовят более ста тысяч вкуснейших пицц. 

В дополнении к фестивалю будет подготовленная масштабная шоу-программы. Гости фестиваля смогут посетить различные музыкальные концерта, спортивные мероприятия, выступления юмористов и клоунов, принять участие в мастер-класса и т. п. Для детей с детьми будет подготовлена отдельная программа.  

В мэрии уверяют, что во время фестиваля пиццы в городе будет гарантирована безопасность всем участникам мероприятия. На охрану улиц выйдут более 15 тысяч полицейских. 

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья