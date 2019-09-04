Италия: набережная Лунгомаре Караччоло готовится к фестивалю

По словам представителя мэрии Неаполя, десятый фестиваль пиццы традиционно будет проходить на набережной Лунгомаре Караччоло, которая на время праздника превратится в огромную пиццерию под открытым небом. В рамках фестиваля свою пиццу представят более 50 самых известных ресторанов Неаполя, а также пройдёт конкурс по выпечке пиццы среди любителей, в котором предварительно записавшись сможет принять любой желающий. Об этом пишет napoli1.com.

На Pizza Festival приглашены профессионалы-пиццайоло со всех стран мира, за время проведения мероприятий они приготовят более ста тысяч вкуснейших пицц.

В дополнении к фестивалю будет подготовленная масштабная шоу-программы. Гости фестиваля смогут посетить различные музыкальные концерта, спортивные мероприятия, выступления юмористов и клоунов, принять участие в мастер-класса и т. п. Для детей с детьми будет подготовлена отдельная программа.

В мэрии уверяют, что во время фестиваля пиццы в городе будет гарантирована безопасность всем участникам мероприятия. На охрану улиц выйдут более 15 тысяч полицейских.