Италия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке

Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток. Об этом заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, выступая на сессии бизнес-диалога "Россия - Европа" на Восточном экономическом форуме.

"Крупные итальянские компании, например, Enel, уже работают в России. Президент российско-итальянской торговой палаты также является главным исполнительным директором компании Mikro Kapital. Так что мы обращаем внимание и на развитие малого и среднего бизнеса, - сказал дипломат. - У больших компаний сложились уже крепкие отношения с Россией, но мы также хотели бы видеть активное создание совместных малых и средних совместных российско-итальянских предприятий. В этом заключается будущее".

Терраччано указал, что на Петербургском международном экономическом форуме Италия подписала соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, направленное прежде всего на поддержку средних и малых совместных предприятий. "На протяжении полутора лет моей работы в России я выступаю за возобновление работы Фонда поддержки малого бизнеса в России по линии Европейского банка реконструкции и развития, который, к сожалению, прекратил работу из-за санкций, - продолжил он. - Я считаю, что это было абсолютно ошибочное решение. Мы надеемся, что однажды он снова заработает, а пока работаем на двустороннем уровне, для чего и подписали это соглашение".

"Мы надеемся на то, что и крупные компании, как Enel, и большое количество малых и средних предприятий из Италии начнут совместные проекты с Россией и принесут европейский подход к бизнесу на российский Дальний Восток", - заключил Терраччано.

Он также добавил, что Италия рассчитывает на поддержку властей регионов РФ для своих компаний, пишет ТАСС.

"Важно знать, что не только навыки рабочей силы и сырье привлекают инвестиции в совместные предприятия, но также и отношение региональных властей, как, например, в случае с итальянской компанией "Барилла" (Barilla) в Подмосковье, - подчеркнул он, говоря об условиях, необходимых для привлечения итальянского бизнеса на российский Дальний Восток. - Дело не только в налоговых льготах, но и в помощи со стороны местных органов власти, их открытости".

"В некоторых регионах, в том же Подмосковье, в этом смысле сложились очень благоприятные условия, благодаря чему у итальянских компаний появился значительный интерес к созданию производств в России", - добавил посол.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.