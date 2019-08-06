Италия: найдены монеты стоимостью в несколько млн евро

Вторник, 06 Август 2019 Италия Италия

Италия: найдены монеты стоимостью в несколько млн евро

В подвале театра Крессони найдены древнеримские монеты стоимостью в несколько млн евро.

В городе Комо, в подвале бывшего театра Крессони, археологами были найдены древнеримские монеты V века нашей эры стоимостью в несколько млн евро. Археологи обнаружили древние римские монеты в бывшем театре Крессони в городе Комо, располагающемся к северу от Милана. Клад датируется примерно V веком нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии. Информация предоставлена napoli1.com.

Сокровища были найдены в подвале здания внутри урны из талькохлорита. По словам ученых, они относятся к временам поздней Римской империи, когда та раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров. Министр Альберто Бонисоли (Alberto Bonisoli) уточнил, что историческая и культурная ценность находки пока не установлена.  

Монеты были отправлены в реставрационную лабораторию, где их изучат специалисты. По информации The Local, стоимость находки может достигать несколько миллионов долларов. Театр Крессони, который открылся в 1870-м и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо — древнеримской центральной городской площади, где специалисты ранее находили другие исторические артефакты.

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