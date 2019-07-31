Италия: «Наполи» громит клубного чемпиона Европы

Наполи – Ливерпуль 3:0 (2:0) Голы: Инсинье, 18, Милик, 29, Юнес, 52 Наполи: Мерет, Ди Лоренцо (Хюсай, 61), Максимович (Луперто, 61), Манолас (Кирикеш, 46), Руй (Гулям, 46), Кальехон, Зелиньски, Верди (Гаэтано, 61), Мертенс (Юнес, 46), Инсинье, Милик (Тутино, 74) Арбитр Бобби Мадден (Шотландия). Эдинбург. Мюррейфилд. 67 144 зрителя

Поединок с ливерпульским грандом команда Карло Анчелотти проводила в столице Шотландии, где была собрана непривычная для «азурри» аудитория в более чем 67 000 зрителей.

Неаполитанцы открыли счет к 18-й минуте. Им удался перехват и быстрая контратака в ходе которой Дрис Мертенс вырезал блестящий пас на ход Лоренцо Инсинье, а капитан «Наполи» прошел по левому флангу, сместился в центр и метров с 18-и точно выстрелил в нижний угол ворот, пишет napoli1.com.

Спустя 10 минут был забит и второй гол. Тот же Инсинье вновь тащит мяч по своему флангу и делает прострел, а Аркадиуш Милик, в касание, замыкает его усилия и всей команды. И в третьем голе очень большая заслуга Инсинье. Лоренцо убежал по своему любимому флангу и нанес коварный удар в угол, который голкипер мерсисайдцев парировал прямо на набегавшего Амина Юнеса.