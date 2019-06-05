Италия: "Наполи" хочет перехватить Лукаку у "Интера"

Среда, 05 Июнь 2019 Италия Италия

Италия:

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукуку может перейти из "Манчестер Юнайтед" не в "Интер", как планировалось, а в "Наполи".

Неаполитанцы намерены перехватить футболиста у миланцев.

"Наполи" предлагает Ромелу контракт с годовой зарплатой 10 миллионов евро. "Интер" же готов платить 7,5 миллионов плюс бонусы. За счет такой разницы вице-чемпионы рассчитывают, что 26-летний бельгиец сделает выбор в пользу Неаполя, пишет vesti.ru.

В прошлом году Лукаку сыграл за "Манчестер Юнайтед" в 45 матчах и забил 15 мячей. Футболист намерен покииуть самый титулованный клуб Англии и продолжить карьеру в Италии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья