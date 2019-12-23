Италия: «Наполи» и «Интер» могут обменятся игроками

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: «Наполи» и «Интер» могут обменятся игроками

Футбольный клуб «Наполи» и миланская команда «Интер» могут во время зимнего трансферного окна обменяться игроками.

Об этом 22 декабря сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в неаполитанский клуб из Милана может поехать испанский форвард «Интера» Фернандо Льоренте, а в миланскую команду из Неаполя — хавбек «Наполи» Маттео Политано, пишет regnum.ru.

При этом отмечается, что оба игрока не входят в стартовые составы команд и потому стороны могут быстро договориться об обмене, переговоры о котором начаты уже несколько дней назад.

Отметим, в нынешнем сезоне Маттео Политано сыграл в 14 играх за «Интер» и не отметился в них никакими результативными действиями. Фернадо Льоренте принял участие в 19 матчах «Наполи» и отметился в них 4 голами и результативной передачей.

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