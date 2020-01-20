Италия: «Наполи» купил защитника «Вероны» Амира Ррахмани

Понедельник, 20 Январь 2020 Италия Италия

Италия: «Наполи» купил защитника «Вероны» Амира Ррахмани

Албанский защитник футбольного клуба «Верона» и сборной Косово по футболу Амир Ррахмани стал игроком неаполитанской команды «Наполи».

Об этом 18 января сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Также сообщается, что заключенный между «Наполи» и 25-летним футболистом контракт рассчитан до конца сезона 2022/23 с ежегодной зарплатой игрока 1,8 млн евро.

Также известно, что трансфер игрока стоил неаполитанской команде 14 млн евро плюс ещё 1,5 млн евро в виде бонусов, пишет regnum.ru.

Отметим, в нынешнем сезоне Амир Ррахмани сыграл за «Верону» в 19 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.

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