Италия: «Наполи» может отправить Анчелотти в отставку

Пятница, 06 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: «Наполи» может отправить Анчелотти в отставку

«Наполи» может отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в «Наполи» нарастает конфликт между тренером, руководством клуба и игроками.

Отмечается, что «Наполи» не может победить уже в восьми матчах подряд во всех турнирах. Если команда не обыграет «Удинезе» в Серии А и не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, то Анчелотти уволить, пишет regnum.ru.

На сегодняшний день «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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