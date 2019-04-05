Италия: «Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

Пятница, 05 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: «Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

Футболисты "Эмполи" обыграли "Наполи" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии.

Встреча в Эмполи завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Эмполи" забили Диего Фариас (28-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (53), у "Наполи" отличился Петр Зелиньский (44), пишет РИА Новости.

"Эмполи" набрал 28 очков и вышел на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета, но у идущей следом "Болоньи" в активе в 27 очков и одна игра в запасе.

"Наполи" (63 балла) занимает вторую строчку.

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