Италия: «Наполи» на выезде проиграл «Эмполи»

Встреча в Эмполи завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе "Эмполи" забили Диего Фариас (28-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (53), у "Наполи" отличился Петр Зелиньский (44), пишет РИА Новости.

"Эмполи" набрал 28 очков и вышел на 17-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета, но у идущей следом "Болоньи" в активе в 27 очков и одна игра в запасе.

"Наполи" (63 балла) занимает вторую строчку.