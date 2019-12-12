Италия: «Наполи» отправил в отставку главного тренера Карло Анчелотти

Четверг, 12 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: «Наполи» отправил в отставку главного тренера Карло Анчелотти

Футбольный клуб «Наполи» отправил в отставку главного тренера команды Карло Анчелотти.

Об этом 11 декабря на странице клуба в Twitter.

«Наполи» решил прекратить сотрудничество с Карло Анчелотти. Дружба и взаимное уважение между клубом, его президентом и Анчелотти остаются неизменными», — говорится в сообщении.

Отметим, что Анчелотти уволен сразу после победного матча Лиги чемпионов с бельгийским «Генком» (4:0). Эта победа вывела «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов, пишет regnum.ru.

Напомним, Анчелотти стал главным тренером «Наполи» в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года. В настоящее время команда занимает седьмое место в чемпионате Италии и не выигрывает уже семь матчей подряд.

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