Италия: «Наполи» поборется с «Ювентусом» за Триппьера
Защитник сборной Англии и «Тоттенхэма» Киран Триппьер привлек внимание двух клубов из чемпионата Италии.
По информации источника, «Ювентус» и «Наполи» готовы заплатить 25 миллионов фунтов за правого защитника лондонского клуба.
Отмечается, что новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри приметил 28-летнего англичанина, еще когда возглавлял «Челси». Триппьер может заменить Жоау Канселу, который близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Наполи», в свою очередь, уже начал вести переговоры с «Тоттенхэмом». Сообщается, что команда Маурисио Почеттино готова расстаться с Триппьером. Его место в составе могут занять Серж Орье и Кайл Уокер-Петерс, пишет news.sportbox.ru.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Триппьер забил один гол и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с клубом истекает в конце июня 2022 года.