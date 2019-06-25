Италия: «Наполи» поборется с «Ювентусом» за Триппьера

По информации источника, «Ювентус» и «Наполи» готовы заплатить 25 миллионов фунтов за правого защитника лондонского клуба.

Отмечается, что новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри приметил 28-летнего англичанина, еще когда возглавлял «Челси». Триппьер может заменить Жоау Канселу, который близок к переходу в «Манчестер Сити».

«Наполи», в свою очередь, уже начал вести переговоры с «Тоттенхэмом». Сообщается, что команда Маурисио Почеттино готова расстаться с Триппьером. Его место в составе могут занять Серж Орье и Кайл Уокер-Петерс, пишет news.sportbox.ru.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Триппьер забил один гол и отдал четыре голевые передачи в 27 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с клубом истекает в конце июня 2022 года.