Италия: «Наполи» проиграл «Фиорентине» в Серии А

Игра прошла на поле неаполитанского стадиона «Сан-Паоло» и закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей, пишет regnum.ru.

Голами отличились нападающий Федерико Кьеза (26-я минута) и сербский форвард команды Душан Влахович (74-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Фиорентины» стало 24 очка, что позволило клубу подняться на двенадцатую строчку турнирной таблицы Серии А. У «Наполи» также 24 очка, клуб занимает тринадцатое место.